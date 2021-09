Bolsonaristas apontam broche como prova de "conspiração" de Mourão com a China

Vice-presidente tuitou sobre a independência do Brasil com foto da época da visita ao país asiático e causou furor entre apoiadores do presidente edit

Revista Fórum - Um broche com as bandeiras do Brasil e da China, usado na lapela pelo general Hamilton Mourão, está sendo apontado por influenciadores bolsonaristas nas redes sociais como “prova” de que o vice conspira com o gigante asiático contra o presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de Setembro, Mourão tuitou uma foto onde aparece com o broche, tirada numa entrevista dada ao canal de notícias chinês CGTN na época de sua visita, em maio de 2019.

“Mourão ‘tuíta’ no dia da Independência do Brasil com um broche da China no ‘palitó’ (sic). REVELADOR”, criticou um perfil bolsonarista no twitter, imediatamente replicado pelo blogueiro Allan dos Santos, um dos principais porta-vozes da extrema-direita nas redes sociais. Investigado pelo STF no inquérito das fake news e também pela CPI da Covid, Allan, cujo canal, o Terça Livre, foi banido do youtube, vive atualmente nos EUA.

