Bolsonaristas arrependidos agora fazem campanha pela vacina: “exijo ser imunizada”

247 - Uma campanha de ex-bolsonaristas e voluntários cobrando o governo Bolsonaro pelo início da vacinação contra a Covid alcançou 5 mil apoios nas primeiras 24 horas. Na segunda-feira, 5 mil pessoas enviaram à organização fotos segurando um papel com os dizeres "exijo vacina" e "quero ser imunizado". A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Épica.

O jornalista relata que, o movimento, batizado de "Vidas brasileiras importam", tem disparado e-mails a parlamentares e ministros do STF. O plano para os próximos dias, quando alcançar 10 mil adesões, é fazer uma manifestação apenas com essas fotos em frente ao Congresso, sem aglomerações.

O colunista também informa que a campanha conta com o apoio maciço de movimentos de rua que até pouco tempo atrás rezavam pela cartilha bolsonarista, como o Vem Pra Rua, com 2,5 milhões de seguidores, Patriotas do Brasil, e Curitiba contra Corrupção, que recentemente fez uma live com Sergio Moro.

