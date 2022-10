Bolsonaristas atacam ator de minissérie que posou em foto com Lula no Complexo do Alemão: 'traficante e assassino'

Apoie o 247

247 - Na visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula (PT) posou para fotos com os moradores. Entre eles, o ator e modelo Diego Raymond, ex-traficante conhecido como "Mister M" que foi ressocializado há doze anos. Diante da repercussão nas redes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a veicular fotos do jovem caracterizado para a série "A Divisão", uma produção original Globoplay, sob a acusação de que seria um bandido. As informações são do jornal O Globo.

Os termos "Lula Mister M", "Lula traficante", "Lula traficante Mister M" e outras 14 variações referentes ao ator tiveram um aumento de mais de 5000% nas buscas, de acordo com a ferramenta Google Trends.

Diante dos ataques, Diego Raymond também foi às redes em repúdio. Em post, ele relembrou que foi absolvido de todos os crimes e conseguiu vencer na vida mesmo com as dificuldades. No entanto, ainda sofre com o racismo da "luta diária do preto e pobre".

"Meu voto é Lula contra essa gente desprezível, contra quem criminaliza a pobreza. Para que a gente possa andar de cabeça erguida na rua sabendo que o pobre e o preto são tratados como iguais e que as histórias das crianças das favelas do RJ vão ser diferentes", afirmou.

