Bolsonaristas atacam Barroso em aeroporto dos EUA (vídeo)

Bolsonaristas inconformados com a vitória de Lula no pleito presidencial xingaram e vaiaram o ministro do STF Luís Roberto Barroso no saguão de embarque do aeroporto de Miami edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso foi hostilizado por bolsonaristas inconformados com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao tentar embarcar em um avião no aeroporto de Miami (EUA) que o traria de volta ao Brasil. As agressões aconteceram na segunda-feira (2).

Os ataques começaram no salão de embarque do terminal aeroportuário, após uma mulher gritar que os ministros do STF “tiraram Lula da cadeia para colocá-lo na presidência”. Logo em seguida, outros passageiros começaram a chamar Barroso de "lixo" e “ladrão”. Também foram registrados gritos de “sai do voo” e “Pede para sair”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, foi hostilizado por passageiros dentro do aeroporto de Miami (EUA).



Aguarde mais informações. pic.twitter.com/iFibmqqTXx — Metrópoles (@Metropoles) January 3, 2023

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.