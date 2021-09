Bolsonaristas criam realidade paralela e falam em estado de sítio que não ocorreu (vídeos)

"Presidente acaba de decretar estado de sítio", diz o relato de um bolsonarista. Não há e não houve estado de sítio decretado no país edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Bolsonaristas fizeram vídeos sobre os atos da terça-feira (7) comemorando um falso estado de sítio no Brasil passaram a circular com força nas redes sociais na noite desta quarta-feira (8). Não há e não houve estado de sítio decretado no país.

"Boa noite pessoal, estamos aqui direto de Brasília, com meu amigo lá de Lages, e conseguimos, fizemos parte, estado de sítio, vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11, fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira para Brasília fazer nossa parte, estamos aqui na concentração, participemos da história do Brasil, nós conseguimos gente, e trago essas notícias para vocês", afirma um manifestante.

"Presidente acaba de decretar estado de sítio. Em primeira mão aí pra todo mundo", diz o homem que está filmando.

PUBLICIDADE

Em mais um vídeo, outro homem chorou ao final da gravação. "Meus amigos, minhas amigas, de todo o Brasil, desculpem pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República Jair Messias Bolsonaro resolveu agir, e a partir de agora o Brasil está em estado de sítio. Desculpa".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



OS CARAS ACHAM QUE O BOZO DECRETOU ESTADO DE SÍTIO



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xzZVLwI6x7 — CPI DOS MEMES (@cpidosmemes) September 9, 2021

PUBLICIDADE

Recebi no WhatsApp. Os caminhoneiros todos em êxtase com um suposto Estado de sítio decretado pelo bolsonaro (??????)



O pior é a galerinha realmente acreditando e ainda comemorando (???????) pic.twitter.com/7r9Pysl3Cf — The Depreconomist #UsePFF2 (@DeprEconomist) September 9, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: