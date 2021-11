Bolsonaristas e moristas brigam nas redes sobre quem é mais traidor

Apoie o 247

247 - Partidários de Jair Bolsonaro e do ex-juiz Sérgio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trocaram acusações nas redes sociais ao longo da manhã desta quarta-feira (3) para saber quem é "mais traidor". O jornalista Leonardo Attuch, editor do Brasil 247, destacou no Twitter que ambos os lados “têm certa dose de razão e são traidores da ideia de um Brasil desenvolvido e soberano”. Moro irá se filiar ao Podemos nos próximos dias visando disputar a Presidência da República em 2022.

Nas postagens, os bolsonaristas acusam Moro de “negociar cargos com corruptos”, de ser um “comunista safado”, entre outros pontos. Já os moristas destacam que Bolsonaro “acabou com a Lava Jato”, de “negligência no combate à pandemia” e de ter nomeado para ministérios pessoas investigadas por corrupção.

Confira a postagem de Leonardo Attuch sobre o assunto.

Bolsonaristas e moristas estão quebrando o pau nesta rede para definir quem traiu quem e quem é mais traidor. O que podemos dizer é que ambos têm certa dose de razão e são traidores da ideia de um Brasil desenvolvido e soberano. — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) November 3, 2021

Veja as postagens levantadas pelos seguidores de Jair Bolsonaro.

Não rasgo meu voto pra votar em corrupto, mensaleiro, rachadeiro e traidor da Patria. #MoroPresidente2022 pic.twitter.com/GZCyWJN9IA November 3, 2021

PÉSSIMO 👎 JUIZ, PÉSSIMO MINISTRO TRAIDOR DA PÁTRIA

PROTETOR DE CACIQUES DO PMDB AMIGO DO FHC COMUNISTA SAFADO https://t.co/Pk6816v5lC — Marcia (@Marcia06513945) November 3, 2021

E é tudo o que você precisa saber sobre Moro e a sua liberdade de criticar decisões de ministros do STF... pic.twitter.com/SIMG5Afsc5 — Sarita Coelho (@saritacoelho) November 2, 2021

Veja agora os tuítes dos moristas acusando Bolsonaro de traidor:

O verdadeiro traidor é Bolsonaro, que trocou Sergio Moro pelo Centrão, acabou com a Lava Jato e sabotou o combate à corrupção e à pandemia. 😎#MoroPresidente2022 pic.twitter.com/vMlI8LYZN4 — Ⓜ️arcel Lavajatista🔰 #BrasilConsciente (@marceltsoares) November 3, 2021

Eu vi a palavra traidor nos trends, produção? Bom dia a todos! ✌️ pic.twitter.com/bpfukUEK0a — Guardião da Justiça #BrasilConsciente (@M0R02022) November 3, 2021

