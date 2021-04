Bolsonaristas espalham vídeo mentiroso sobre filho de Marcelo Freixo

No vídeo, eles dizem ser filho do deputado um rapaz que se envolveu em escândalo com duas travestis. É mentira. Freixo se manifestou. Veja aqui edit

Portal Forum - O Gabinete do Ódio bolsonarista espalhou nas redes, neste final de semana, um vídeo mentiroso onde um rapaz, que eles dizem ser filho do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), aparece entre dois travestis. O rapaz acuado é filmado pelas travestis por, supostamente, não ter pago o programa.

O fato é que o menino que aparece no filme não é João Pedro Duarte Ribeiro, filho de Marcelo Freixo. Trata-se de uma outra pessoa.

O site Boatos.org descobriu que as travestis que gravaram o vídeo usaram o celular do rapaz e espalharam a história nos grupos deles. Eles descobriram inclusive o nome completo do rapaz que protagoniza o vídeo que, obviamente, não foi divulgado. O que se sabe com certeza é que não se trata do filho de Marcelo Freixo.

O próprio Marcelo Freixo gravou um vídeo indignado sobre o assunto. Veja abaixo:

