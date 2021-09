Bolsonaristas intensificam ação no Twitter às vésperas do 7 de Setembro

Robôs comandados por bolsonaristas publicaram 81 mil vezes em apoio aos atos convocados pelo ocupante do Palácio do Planalto em uma semana edit

247 - Os bolsonaristas estão aumentando o impulsionamento de mensagens no Twitter para convocar os atos antidemocráticos de 7 de setembro.

Dois relatórios produzidos pelo Pegabot, projeto desenvolvido pelo ITS Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio), indicam o uso intensivo dessa ferramenta para impulsionar esse tema, o que vai contra as regras da rede social.

Os dados também revelam que o número de robôs publicando hashtags em apoio às manifestações cresceu 14% à medida que a data dos protestos se aproximava.

O primeiro relatório do Pegabot identificou 2.295 contas com alta probabilidade de serem automatizadas entre os dias 12 e 20 de agosto. O levantamento seguinte mostrou que esse número cresceu para 2.621 bots entre 22 e 30 de agosto, informa a Folha de S.Paulo.

De acordo com o relatório mais recente, esses perfis automatizados defenderam as manifestações do dia 7 publicando 81 mil posts sobre esse tema, o que representa 23% de todo o conteúdo analisado pelo Pegabot nesse período –aproximadamente 1 a cada 4 postagens.

