Bolsonaristas marcam ato pelo fechamento do Congresso, do STF e dos governos estaduais

Plinio Teodoro, Revista Fórum - A horda mais radical do bolsonarismo voltou às redes sociais convocando para um novo ato no domingo, 19 de abril, quando se comemora o Dia do Exército, para pedir o fechamento do Congresso, do Judiciário e dos governos estaduais, concentrando uma ditadura nas mãos de Jair Bolsonaro.

“O momento é grave e só poderemos contar com as nossas Forças Armadas para fechar as instituições, o Congresso Nacional, o STF, os STJs, governos estaduais, municipais, as câmaras de vereadores e deputados de todo o Brasil, conservando o cargo do presidente e seus ministros que não estão podendo exercer os seus projetos de governo para o bem da nação brasileira”, diz vídeo divulgado pela página “Brasil, Pátria Livre do Comunismo”, que agrega discursos de bolsonaristas no Youtube.

