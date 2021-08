Bolsonaristas não enxergam um palmo à frente do nariz, diz presidente da CPI da Covid

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), disse que a decisão de Jair Bolsonaro de pedir impeachment de dois magistrados da Suprema Corte não passa de um gesto político.

"Todos podem ser investigados, inclusive ministros do Supremo, mas Bolsonaro fez um gesto à sua base, que não enxerga um palmo à frente do nariz", afirmou o senador ao Painel da Folha de S.Paulo.

Bolsonaro anunciou no sábado (14) que vai apresentar no Senado pedidos de impeachment contra os ministros do STF Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes no Senado.

