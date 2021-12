Bolsonaristas pedem Moro na cadeia por ligação do ex-juiz com doleiro Youssef

Um vídeo do youtuber aliado foi divulgado por Bolsonaro em suas redes sociais e está sendo turbinado nas redes de apoio conta uma história que já é conhecida desde 2015 e em grande parte foi confirmada pelo advogado Tacla Duran e pelo próprio Alberto Youssef edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo em que um youtuber apoiador de Jair Bolsonaro mostra uma relação entre o ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, e o doleiro Alberto Youssef está causando a indignação de bolsonaristas que pedem a prisão de Moro.

Bolsonaro usou as suas redes sociais para divulgar o vídeo, fazendo um apelo aos apoiadores para assistirem e divulgarem algo que é conhecido e divulgado – inclusive pela defesa do ex-presidente Lula – desde 2015 como se fosse uma grande novidade.

“Você tem que assistir e repassar para você entender de vez o que eu passo, a minha função e o que querem para o nosso Brasil”, disse Bolsonaro, afirmando ainda que teria sido vítima de uma tentativa de arapuca por parte de Deltan Dallagnol pouco antes da indicação do procurador-geral da República, em 2019.

PUBLICIDADE

O vídeo do youtuber bolsonarista, que está sendo turbinado nas redes de apoio pelo próprio presidente, conta uma história que já é conhecida desde 2015 e em grande parte foi confirmada pelo advogado Tacla Duran e pelo próprio Alberto Youssef até mesmo em depoimento na Câmara dos Deputados

O conluio que, entre outros blindou o senador Álvaro Dias (Podemos), já foi amplamente divulgado, mas só agora, com Moro, seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, como eventual candidato do Podemos e com Lula disparado nas pesquisas, ele resolveu falar.

Rachadinha do PODEMOS para bancar Moro. pic.twitter.com/RqMh9DwstY PUBLICIDADE December 12, 2021

Pra quem acreditou que Sérgio Moro lutava contra a corrupção, vale assistir esse vídeo. Obrigada @kimpaim



Dossiê: VÍDEO do Youssef FALANDO do Alvaro Dias. Bolsonaro sabia de TUDO... https://t.co/tE5ud7DEiP via @YouTube#MoroNaCadeia — Valéria Bolsonaro (@valbolsonaro) December 12, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE