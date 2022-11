Bolsonaristas se reúnem em frente ao Comando Militar Leste, no Rio, contra o resultado das urnas (vídeos)

Apoie o 247

247 - Militantes bolsonaristas e de extrema direita realizam, nesta quarta-feira (2), em frente ao Comando Militar do Leste (CML), no centro do Rio de Janeiro, uma manifestação em defesa de um golpe de Estado no Brasil em função da derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. No ato, os manifestantes também pedem a anulação das eleições. Além da concentração em frente ao CML, os bolsonaristas também realizaram um ato na Vila Militar.

Segundo o Metrópoles, “o objetivo do grupo é ficar acampado “até que as Forças Armadas façam uma intervenção federal”. Os bolsonaristas também pedem que seja aplicado o artigo 142 da Constituição Federal, que não autoriza intervenção militar, embora seja nisso que os eleitores de Bolsonaro acreditem. Militares do Exército protegem as dependências do QG a fim de evitar qualquer tentativa de invasão”.

Os atos são contrários à Constituição de 1988, que proíbe uma intervenção militar sob pretexto de "restauração da ordem". As manifestações de caráter golpista são acompanhadas por agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar.

Finados no Rio de Janeiro, Central do Brasil em frente ao Ministério do Exército. Essas pessoas deixaram de ir aos cemitérios para prestar reverência a seus entes queridos, em troca de reverência a um governo finado. Triste pic.twitter.com/MXdjKsy69G — Alberto Carlos Almeida (@albertocalmeida) November 2, 2022

Pessoal que vai para o Palácio Duque de Caxias. Ministério do Exército. pic.twitter.com/G7rE4ZOYd0 November 2, 2022

Pessoal que vai para o Palácio Duque de Caxias. Ministério do Exército. pic.twitter.com/Ck2nWh5XIJ — Gavazzi 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Gavazziesther28) November 2, 2022





