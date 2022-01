Bolsonaristas vão intensificar ataques ao PT para tentar diminuir enorme vantagem de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Em evento evangélico nos Estados Unidos, o ministro das Comunicações do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, voltou a usar o bordão de que sob um governo Lula, o Brasil corre o perigo de virar uma “Venezuela”.

O tom duro do discurso de Fábio Faria no evento "Governe Conference", organizado pela Igreja Lagoinha em Orlando (EUA) no final de semana, é um sinal de que os bolsonaristas vão colocar no centro da sua retórica os ataques ao PT.

Ao se referir à disputa entre o governo de extrema direita e o PT, Fábio Faria citou pessoas morrendo de fome "se o comunismo voltar". Mencionou a Venezuela e a liberação do aborto na Argentina.

PUBLICIDADE

"O Lula vem com o Zé Dirceu, com a Natália Bonavides [deputada federal do PT-RN], Fátima Bezerra [governadora Rio Grande do Norte], com Gleisi [Hoffmann, presidente PT]. Vem com um grupo que nunca mais vai querer sair do poder. Vão vir vingativos, com raiva e não vão nem pensar no Brasil", disse Faria, que é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte.

Assessores de Jair Bolsonaro estão tomando o discurso de Faria como ponto de partida de uma estratégia em que pretendem atrelar esses temas ao PT e a Lula, líder absoluto no atual cenário pré-eleitoral e eventual vencedor no primeiro turno, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

PUBLICIDADE

Os bolsonaristas querem aumentar a rejeição ao nome de Lula, de 34% na última pesquisa Datafolha. A rejeição de Jair Bolsonaro, segundo o mesmo instituto, é de 60%.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE