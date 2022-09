Bolsonaristas viralizam agressões de Ciro a Lula

Mais de um terço dos likes e compartilhamentos do post em que Ciro critica a ausência de Lula no debate do SBT veio de perfis bolsonaristas edit

O Pauteiro/VoxRadar - Apesar de se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) conta com endosso bolsonarista nas redes para difusão de críticas contra Lula (PT). Mais de um terço dos likes e compartilhamentos de uma postagem, publicada na terça (20) pelo pedetista, na qual critica a ausência de Lula no debate do SBT, veio de perfis bolsonaristas. A análise foi encomendada pela startup de comunicação corporativa O Pauteiro.

Dados do software da Vox Radar, empresa especializada na análise de redes sociais mostra que 32,9% dos perfis que endossaram a postagem de Ciro com likes manifestam viés fortemente bolsonarista nas redes. Esse perfil de usuário foi responsável ainda por 37,5% dos compartilhamentos da postagem de Ciro.

O "apoio" dos bolsonaristas para viralizar a postagem de Ciro ocorreu um dia após ele dizer que iria enfrentar Lula no 2º turno e recusar o hipotético apoio de Bolsonaro com um "Deus me livre e guarde". A crítica a Lula, no entanto, parece gerar um efeito mais forte nas interações com a postagem. Outro dado da análise revela que 55,35% dos retweets feitos por pessoas que não seguem Ciro foram justamente de perfis fortemente bolsonaristas.

Os percentuais de bolsonaristas interagindo na postagem de Ciro são muito superiores aos de pessoas identificadas com a direita não bolsonarista, responsáveis por 9,4% dos likes e 6,4% dos RTs, e também de perfis que manifestam preferência pela esquerda, que contaram com apenas 1,7% dos likes e 3,4% dos compartilhamentos. O maior percentual nas interações foi de perfis não polarizados, ou seja, que não manifestam claramente sua preferência no Twitter, com 56% dos likes e 52,7% dos compartilhamentos.

Na publicação, Ciro tece críticas a "um candidato" que foge dos debates. A manifestação foi publicada após vir a público a informação de que Lula (PT) não irá ao debate do SBT, marcado para o sábado (24).

Gerando eco

Ainda de acordo com a análise da Vox Radar, 78% de quem curtiu e 66% de quem compartilhou a postagem não é seguidor de Ciro Gomes, possivelmente onde estão inseridos os perfis bolsonaristas. Em média, cada perfil que deu like conta com 613 seguidores, enquanto os que deram RT tem 825.

Os dados também mostram que 76% dos likes e 78% dos compartilhamentos foram de pessoas do gênero masculino, enquanto mais da metade das interações têm origem no Sudeste. A segunda região mais significativa nos números é o Nordeste, com mais de 20% de likes e RTs.

