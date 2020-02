"[Bolsonaro] aceitou que nos deportassem para o México", diz brasileiro que foi preso nos EUA

247 - Em reportagem do Estadão, brasileiros que tentaram adentrar em solo dos Estados Unidos e que foram presos para serem enviados ao México relataram maus tratos, além de passarem fome e frio em celas superlotadas.

Um destes brasileiros é Valmir Elias, mineiro de Carmo do Paranaíba. Ele contou que os brasileiros foram presos em celas superlotadas. “Em celas para cinco pessoas, os agentes enfiavam mais de 20 presos”.

Ele disse que foi Bolsonaro quem autorizou que os brasileiros fossem deportados para o México. “Eu gostaria de pedir ao presidente (Bolsonaro) que não deixasse que nos tratassem assim. Não somos terroristas, somos trabalhadores. Ele (Bolsonaro) aceitou que nos deportassem para o México”.

"As crianças foram maltratadas, sofreram uma tortura psicológica que será difícil de apagar da memória. Elas estão traumatizadas. Havia meninos de 7 anos em celas superlotadas", complementou.

Valmir disse que viajou com o filho de oito, ficou quatro noites sem dormir anos e que se sentiu "um lixo". “Eu me senti um lixo, humilhado. Chorava o tempo todo e me perguntava por que estava naquele lugar, por que meu filho tinha de passar por isso. Ele não tem culpa".