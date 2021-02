Bolsonaro acusa Dallagnol e Lava Jato de perseguirem sua família

Em texto confuso no Twitter, Bolsonaro afirma que a Lava Jato tentou "cooptar o entorno do Presidente da República para a escolha do PGR em 2019" e reclama por procuradores terem zombado dos vazamentos de dados do sigilo bancário de Flávio edit

247 - Jair Bolsonaro utilizou no Twitter nesta sexta-feira (26) para, em texto confuso, aproveitar o desgaste da Lava Jato e acusar o ex-chefe da operação Deltan Dallagnol e demais procuradores de perseguirem sua família.

Se referindo às mensagens trocadas entre membros da força-tarefa e apreendidas pela Operação Spoofing, Bolsonaro diz que a suposta perseguição contra sua família está presente em diversos trechos dos diálogos. Ainda de acordo com o chefe do governo federal, a Lava Jato tentou "cooptar o entorno do Presidente da República para a escolha do PGR (procurador-geral da República) em 2019".

Site bolsonarista divulgou nesta sexta-feira supostos trechos de conversas entre procuradores da Lava Jato. Segundo as conversas publicadas, Dallagnol, Roberson Pozzembom e Jerusa Viecili riem sobre quem seria o autor dos vazamentos de dados do sigilo bancário de Flávio Bolsonaro. "Identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro!! O COAF e MP juntos!", teria escrito Dallagnol em 22 de janeiro de 2019. Pozzobom e Jerusa gargalham: "Hahahaha" e "Kkkkkk"...

Para Bolsonaro, Dallagnol alega que tudo não passou de uma brincadeira com o objetivo de "fugir de sua responsabilidade". "Os diálogos do vazamento da família ocorreu em 2019, onde Bolsonaro já era Presidente da República. Isso é crime!", protesta.

- Dellagnol querer dizer ser brincadeira tais diálogos, demonstra querer fugir de sua responsabilidade. Os diálogos do vazamento da família ocorreu em 2019, onde Bolsonaro já era Presidente da República.....

- ISSO É CRIME! February 26, 2021

