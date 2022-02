Bolsonaro acusa Lula de fazer o que ele faz e duvida de ex-presidente em 'eleição limpa'

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou, nesta sexta-feira (18/2), que a população precisa ver se o petista tem chance de ganhar as eleições para a Presidência da República “em uma eleição limpa”.

“A gente tem preocupação. Espero que o povo acorde. Não estou dizendo que eu sou o melhor cara do mundo. Tem muita gente melhor do que eu por aí, mas veja se essa pessoa tem chance em uma eleição limpa, se ela tem chance de chegar lá”, prosseguiu.

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o atual chefe do Executivo federal afirmou, sem provas, que Lula tem recebido apoio porque tem negociado a entrega de ministérios e estatais. Ele ainda disse se a chapa do principal adversário político voltar ao comando do Palácio do Planalto, o Brasil viverá, no seu entender, “um caos”.

“Eles aqui [na Presidência] está na cara que eles não saem mais daqui. Teriam como prosseguir via voto e não mais sair daqui. Então, o Brasil estaria o caos, no meu entender. As informações que a gente tem — não comprovadas — é que o ex-presidiário ele tem conseguido muito apoio porque tem negociado ministérios, estatais. […] Não sei é verdade. [Eles dizem:] ‘Ó, para aquele líder partidário eu vou oferecer a Caixa Econômica federal e um ministério’. E também está nessa negociações essas duas vagas [para o STF] para o ano que vem, com promessas que eu não vou falar porque eu não tenho provas. […]”, afirmou Bolsonaro.

