Bolsonaro acusa Maia, Doria e STF de armar um golpe para derrubá-lo

247 - Em conversas com parlamentares, Jair Bolsonaro fez a acusação de que é vítima de um golpe que estaria sendo conspirado por Rodrigo Maia, João Doria e o Supremo Tribunal Federal.

O ocupante do Palácio do Planalto disse que recebeu um dossiê com informações de inteligência sobre o suposto golpe para tirá-lo do governo, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Ao fazer a acusação, Bolsonaro não apresentou qualquer prova do suposto plano arquitetado.

Não é a primeira vez que Bolsonaro fala sobre planos para golpeá-lo. Recentemente, disse que se não tivesse havido fraude, teria ganho a eleição já no primeiro turno em 2018. Em outubro do ano passado, publicou vídeo em que ataca como hienas os partidos políticos, os outros poderes da República e a mídia.

Agora ele também colocou no alvo de suas acusações governadores de estados que na crise do coronavírus adotaram medidas de prevenção e controle da doença contrárias à sua orientação.

