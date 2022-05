Bolsonaro acusa Moraes de ser 'totalmente parcial' e pergunta: 'quem ele pensa que é?'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que irá assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de ser "totalmente parcial”, e evitou responder se respeitará o resultado das urnas caso não seja reeleito no pleito de outubro.

"Totalmente parcial. Não tenho dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram", disse Bolsonaro em entrevista em uma igreja de Brasília, durante as gravações para seu material de campanha, nesta quinta-feira, 26. “Desconfiar é um direito meu. Estou num país democrático. Por que o senhor Moraes diz que o candidato que por ventura duvidar da urna eletrônica terá o registro cassado e preso? Quem ele pensa que é?", perguntou mais à frente.

Questionado se pode se comprometer em aceitar o resultado das eleições independentemente de quem vencer, o atual ocupante do Palácio do Planalto respondeu apenas que, "democraticamente, eu espero eleições limpas". Bolsonaro vem atacando seguidamente o sistema eleitoral brasileiro e já sinalizou em diversas ocasiões que não aceitará o resultado do pleito eleitoral caso não seja reeleito.

"Estamos esgotando tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Você tem alguma dúvida de que há abuso de autoridade para comigo? Esse próprio inquérito de fake news não passou pelo Ministério Público Federal. Nunca vi inquérito durar tanto tempo como esse", disparou Bolsonaro.

