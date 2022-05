Bolsonaro adia sua live semanal para esta sexta-feira

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro adiou para esta sexta-feira (27) a sua live semanal porque precisou viajar para um evento em Minas Gerais, de acordo com a coluna Sonar. A transmissão aconteceria nesta quinta-feira (26). O motivo foi uma viagem para Minas Gerais.

Opositores de Bolsonaro atribuíram o adiamento à pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta. Segundo o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos. Nos votos totais, o petista conseguiu 21 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro. No segundo turno, a vantagem do petista foi ainda maior (25 pontos percentuais).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE