Bolsonaro admite aumento “iminente” no preço dos combustíveis e volta a prometer auxílio a caminhoneiros

“Não precisa ser mágico pra descobrir isso aí. É só ver o preço do petróleo lá fora e quanto está o dólar aqui dentro", disse Bolsonaro em sua live nas redes sociais edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em sua live semanal nas redes sociais, nesta quinta-feira (21), Jair Bolsonaro admitiu que o Brasil “está na iminência de um novo reajuste de combustível” e que a gasolina e diesel “estão caros”, mas que vem mais por aí.

“Não precisa ser mágico pra descobrir isso aí. É só ver o preço do petróleo lá fora e quanto está o dólar aqui dentro. Nós ainda dependemos da importação de diesel, de parte da gasolina também. E se não reajustar, falta. A inflação é horrível? É péssima, mas pior ainda é o desabastecimento”, disse Bolsonaro, que mudou o discurso de culpar os governadores pela alta dos preços.

Bolsonaro uso o aumento para voltar a falar do auxílio que o governo prepara para os caminhoneiros. A categoria tem greve marcada para o dia 1º de novembro.

PUBLICIDADE

“Como está na iminência de um novo reajuste de combustível, o que nós buscamos fazer? Acertado com a equipe econômica. Alguns não querem, outros acharam que era possível: dar um auxílio para os caminhoneiros. Isso é o possível; mais de R$ 3 bi ao longo de um ano, mas dentro do Orçamento”, disse, sem dar detalhes.

Durante evento pela manhã, Bolsonaro prometeu auxílio para 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do diesel. O combustível subiu 37,5% em agosto na comparação com o mesmo período no ano passado.

PUBLICIDADE

Ele voltou a atacar a CPI, que lhe imputou crimes comuns, previstos no Código Penal; crimes de responsabilidade, conforme a Lei de Impeachment; e crimes contra a humanidade, de acordo com o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional.

“Essa acusação do G-7 da CPI não ajudou em nada. Tomou tempo de funcionários e tomou dois dias do ministro [Marcelo] Queiroga”, disse Bolsonaro na live. “Me acusam aí de 11 crimes. Não vou discutir historinha de fantasia”, disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: