Bolsonaro admite fracasso em depoimento à PF sobre escândalo das joias sauditas

247 - Jair Bolsonaro (PL) tem dito a interlocutores que o depoimento que prestou à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o escândalo das joias sauditas não o livrou do centro das investigações.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “a avaliação da família Bolsonaro é que, até agora, só a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está livre das suspeitas de corrupção no caso das joias sauditas que o gabinete do ex-presidente tentou pegar nos últimos dias do governo”.

Bolsonaro prestou depoimento à PF por cerca de três horas no último dia 5. Na oitiva, o ex-mandatário afirmou que ficou sabendo da existência das joias sauditas milionárias em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país e um dos três estojos - avaliado em cerca de R$ 16,5 milhões - ter sido retido pela Receita Federal.

Outros dois estojos, porém, foram introduzidos ilegalmente no Brasil e acabaram incorporados a seu acervo pessoal. Os objetos, contudo, foram devolvidos após o caso ganhar repercussão e o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar que eles fossem entregues.

