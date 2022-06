Bolsonaro admite medo de ser preso como Jeanine Áñez, presa por tramar um golpe na Bolívia

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) admitiu que teme ser preso em caso de derrota na eleição presidencial deste ano, segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles. Em entrevista a jornalistas brasileiros na saída de uma churrascaria em Orlando, nos Estados Unidos, ele citou Jeanine Añez, boliviana presa por executar um golpe de Estado em seu país.

>>> New York Times diz que Bolsonaro tem apoio dos militares para contestar as eleições e tentar um golpe de estado no Brasil

“A turma dela perdeu [as eleições], voltou a turma do Evo Morales [ex-presidente, deposto por um golpe militar]. O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente. E agora foram confirmados 10 anos de cadeia para ela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com Alexandre de Moraes e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo?”, questionou Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O inquérito citado por Bolsonaro é relatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, desafeto do chefe do Executivo e já chamado por ele de "canalha". Agora, Bolsonaro classificou o magistrado como "um psicopata". “Isso nunca ocorreu no Brasil. Uma pessoa apenas decide. Ele faz um inquérito, que não tem a participação do Ministério Público, e investiga por fake news. O que esse cara tem na cabeça? O que é que ele está ganhando com isso? Quais são seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Ele tem um problema".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro também atacou o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, chamando-o de “mau caráter” e “mentiroso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE