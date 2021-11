Bolsonaro admite que Senado deve derrotar PEC dos Precatórios

"Passou na Câmara no primeiro turno e acho que passa no segundo, mas vamos ter problemas no Senado”, disse Jair Bolsonaro sobre o receio da PEC dos Precatórios não ser aprovada pelos senadores edit

247 - Jair Bolsonaro disse estar preocupado com a tramitação da PEC dos Precatórios, aprovada em primeiro turno pela Câmara, e que teme que a proposta seja barrada pelo Senado. Segundo ele, o” parcelamento [das dívidas da União] não é calote. Passou na Câmara no primeiro turno e acho que passa no segundo, mas vamos ter problemas no Senado”. A declaração foi feita nesta segunda-feira (8) em entrevista concedida à Rádio Jovem Pan Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa, de acordo com o Poder360. O segundo turno da votação pela Câmara deverá ser realizado nesta terça-feira.

A PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 e viabilizar a reeleição de Bolsonaro. A aprovação do texto pelo Senado, porém, pode ser inviabilizada em função de uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber que suspendeu o pagamento das chamadas emendas de relator, que funcionavam como uma espécie de orçamento paralelo para beneficiar os aliados do governo.

“A medida do Supremo tem um caráter mais político do que econômico”, criticou Bolsonaro. “Há um excesso de interferência do Judiciário no Executivo. Isso não é, no meu entender, o papel do Supremo. Quem quer ser presidente da República, quem quer decidir, que se candidate”, completou.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou para os dias 9 e 10 de novembro o julgamento que vai decidir se mantém ou não a decisão liminar da ministra Rosa Weber.

