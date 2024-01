Bolsonaro afirma que Carlos prestará depoimento à PF nesta terça, mas sem relação com Abin

Apoie o 247

247 - Carlos Bolsonaro prestará depoimento à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (30), de acordo com uma declaração de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), à CNN Brasil nesta segunda-feira (29).

Vale apontar, contudo, que o depoimento em questão não está relacionado à Operação Vigilância Aproximada, que teve o vereador como alvo de busca e apreensão na manhã de hoje e também resultou em um convite da PF para que Carlos deponha sobre a Abin Paralela. De acordo com o advogado do clã, Fabio Wajngarten, o depoimento de amanhã já está "marcado desde a última semana" e "Trata-se de uma postagem, dentre as inúmeras, que o Presidente sofreu de ameaça, ataque de decapitação, fotografia de pessoas jogando futebol com a cabeça do Presidente".

Ainda não houve uma manifestação oficial sobre o convite para depor no caso da Abin Paralela. A PF, nesta operação, busca identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas. Também apura o uso da agência para fazer espionagem ilegal contra opositores durante o governo Bolsonaro.

