Desnorteado, Bolsonaro afirma que epidemia do coronavírus é “fantasia propagada pela mídia”

Jair Bolsonaro considera que a epidemia do coronavírus "não é isso tudo". A doença já matou cerca de 4 mil pessoas em todo o mundo. O brasil tem 31 casos. De acordo com o ocupante do Planalto, o coronavírus "tem o seu poder destruidor superdimensionado".

“Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo”, disse o ocupante do Planalto durante um evento em Miami (EUA).