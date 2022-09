Bolsonaro agora condiciona entrega da faixa presidencial a 'eleições limpas' e volta a mentir sobre Lula

Bolsonaro também fez ataques gratuitos a Lula, baseado em notícias falsas e distorcendo declarações do ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um dia depois de se comprometer a entregar a faixa presidencial a Lula caso seja derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro (PL) recuou e, mais uma vez, condicionou saída do poder à realização do que chamou de "eleições limpas".

O titular do Executivo faz recorrentes ataques e questionamentos à segurança do sistema eleitoral, sem jamais ter apresentado provas de que as urnas eletrônicas não seriam confiáveis.

Em mais uma acusação sem provas, Bolsonaro também afirmou que seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai perseguir religiosos se vencer a eleição.

Bolsonaro também distorceu falas de Lula sobre aborto e "políticas de gênero".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.