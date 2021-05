Bolsonaro alucina e diz que “faltou erva para o movimento” ao atacar as manifestações pela vacinação e contra seu governo

Numa conversa nos portões do Alvorada na manhã desta segunda, Bolsonaro tentou minimizar as expressivas manifestações de sábado e atacou, fiel ao seu estilo: “Faltou erva para o movimento” edit

247 - Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira, (31) Jair Bolsonaro atacou as massivas manifestações pela vacinação e contra seu governo do último sábado: “Sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda do último fim de semana? Porque a PF e a PRF estão apreendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento. Faltou dinheiro também”.

Ele também atacou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que foi à manifestação em Brasília: “Nessa manifestação do PT, o Kakay estava falando contra mim. Sinal de que estamos no caminho certo”.

“Temos que ter o Brasil de volta. Esses fascistas roubaram à esperança. Mataram 450 mil pessoas. Eu fiz questão de vir de verde amarelo exatamente por isso”, disse Kakay no sábado.

Na sequência, o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, atacou Kakay num tuíte: “Enquanto os portais de 'mídia' minimizam e ridicularizam as milhões de pessoas em manifestações do povo e motociatas, hoje os mesmos não fazem uma crítica! Uma coisa dá pra perceber, tá liberado aglomerar, desde que $eja 'do bem'. Apesar da discrepância bizarra lá vem a narrativa".

Kakay retrucou e disse que as pessoas só estão nas ruas, seguindo protocolos contra a contaminação da Covid-19, porque o "governo genocida de Bolsonaro é muito mais letal do que o vírus", acrescentando: "Mas este fascista não me iguale aos assassinos que o apoiam e que sustentam o culto a morte que é a marca deste governo".

Nesta segunda, Bolsonaro saiu em socorro do filho.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.