Bolsonaro ameaça os pilares da democracia brasileira, afirma organização internacional de direitos humanos

247 - Jair Bolsonaro ameaça os pilares da democracia brasileira, afirma a organização não governamental Human Rights Watch em documento divulgado nesta quarta-feira (15), Dia Internacional da Democracia.

O documento condena os ataques do chefe do Executivo ao Supremo Tribunal Federal, suas constantes ameaças às eleições de 2022 e a violação à liberdade de expressão de críticos e oponentes.

O documento cita o discurso de Bolsonaro em 7 de setembro, no qual atacou ministros do STF, disse que “não podemos admitir” a manutenção do sistema eleitoral existente e que não poderia haver “eleições que pairem dúvidas sobre os eleitores”.

O diretor de Américas da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, diz que Bolsonaro é um “apologista da ditadura militar no Brasil".

O documento lembra que os principais alvos de Bolsonaro são ministros encarregados de conduzir ações que envolvem seu nome e ressalta as ameaças do ocupante do Palácio do Planalto à própria Constituição, informa o G1.

