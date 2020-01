Bolsonaro anuncia que vai criar Conselho da Amazônia e de Força Nacional Ambiental

Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (21) a criação do Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional da Amazônia, dedicada à proteção ambiental. O comando será exercido pelo vice-presidente, Hamilton Mourão edit

Sputnik Brasil - "Determinei a criação do Conselho da Amazônia, a ser coordenado pelo Vice Presidente General Mourão, utilizando sua própria estrutura, e que terá por objetivo coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia", escreveu Bolsonaro no Twitter.

O presidente ainda não informou o custo para a criação da força e nem quando ela entrará em operação.Bolsonaro disse, segundo informou o portal G1, que o ministro da Economia , Paulo Guedes, "deu sinal verde" para criação da Força Nacional Ambiental.

