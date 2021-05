Bolsonaro anuncia soltura do brasileiro Robson Oliveira, detido na Rússia há dois anos

Bolsonaro se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, para discutir sobre a liberação de Robson Oliveira, ex-funcionário do jogador Fernando edit

247 - Jair Bolsonaro anunciou neste domingo (2) que as autoridades da Rússia libertaram o brasileiro Robson Oliveira, ex-funcionário do meia Fernando, atualmente no Beijing Guoan.

Robson estava preso desde março de 2019, acusado de tráfico internacional de drogas e preparação para o tráfico por ter entrado no país com remédios proibidos, que seriam usados pelo sogro de Fernando, William.

“Depois de meses de negociação com o governo russo, com o qual mantemos um excelente relacionamento – eu tenho admiração pelo governo russo –, quero anunciar que o Robson, ex-motorista do jogador Fernando, que estava detido há dois anos, já se encontra na embaixada brasileira. E vai retornar ao Brasil”, disse Bolsonaro. É possível que Robson volte até quinta-feira (6/5) ao Brasil.

