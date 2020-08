Bolsonaro ao falar de 100 mil mortes por Covid-19: “Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar”

Declaração foi feita por Jair Bolsonaro durante live nas redes sociais na noite desta quinta-feira (6), ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que comparou a Covid-19 com o HIV, que segundo ele “continua existindo” (vídeo) edit

247 - Perto de chegar ao registro de 100 mil mortos por Covid-19, o Brasil viu na noite desta quinta-feira (6) Jair Bolsonaro dizer mais uma atrocidade e demonstrar total desprezo às vítimas da pandemia do coronavírus no Brasil. Durante live transmitida nas redes sociais, ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, Bolsonaro falou em “tocar a vida” e “buscar uma maneira de se safar” quando citou os óbitos.

“Lamento a todas as mortes, já tá chegando nos 100.000, talvez hoje. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema”, declarou Bolsonaro, depois que Pazuello comparou a Covid-19 com o HIV e disse que temos que nos adaptar ao coronavírus. “O HIV continua existindo, e a maioria se trata”, disse o ministro da Saúde. “E vida que segue”, completou.

Mais uma vez, Bolsonaro levou uma caixa de Cloroquina, medicamento cuja eficácia não é comprovada pela ciência no tratamento de Covid-19, para fazer propaganda na live.

Assista ao trecho:

Ao comentar a marca de 100 mil brasileiros mortos pela covid-19, isso que puseram na presidência disse LAMENTO, MAS VAMOS TOCAR A VIDA pic.twitter.com/gznuk2N833 — jairmearrependi (@jairmearrependi) August 7, 2020

