Bolsonaro aposta na impunidade: 'por Deus que está no céu, eu nunca serei preso'

247 - Jair Bolsonaro aposta que não será punido pelos crimes dos quais é acusado na Justiça. Durante evento em São Paulo do setor de supermercados, Bolsonaro defendeu que as manifestações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a volta da ditadura militar são liberdade de expressão.

"Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso", disse Bolsonaro. No domingo (15), o capitão afirmou que responde a uma série de processos, mas que não está dando recado para ninguém.

No domingo, Bolsonaro disse que só "imbecil" ou "psicopata" afirma serem antidemocráticas as manifestações em apoio a ele realizadas no 7 de Setembro de 2021. "Só um psicopata ou um imbecil para dizer que os movimentos de 7 de Setembro e 1º de Maio atentam contra a democracia. Quem diz isso é um psicopata ou imbecil", afirmou.

Jair Bolsonaro é alvo de um processo judicial a cada seis dias desde que assumiu a presidência, segundo dados de setembro de 2021 revelados pelo jornal O Globo, via Lei de Acesso à Informação. A Advocacia-Geral da União defende o presidente em 160 processos, em diferentes estados. O número já é maior do que a quantidade de ações em que a AGU atuou nos três governos anteriores.A maioria dos processos contra Bolsonaro são ações populares interpostas por cidadãos sem mandato, que tratam de diversos temas. De acordo com o levantamento do Globo, 44 ações questionam a atuação do chefe do Executivo durante a pandemia da Covid-19. Outros 26 contestam indicações e exonerações do governo e 14 o uso da máquina pública.

Também há processos que criticam o envolvimento dos filhos do presidente na administração e sua atuação na preservação do meio ambiente.

