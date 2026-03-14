Bolsonaro apresenta piora na função renal durante internação em UTI

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora na função renal durante sua internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. Apesar da alteração no quadro clínico, ele permanece estável, segundo boletim médico divulgado neste sábado (14). As informações foram publicadas inicialmente pela CNN Brasil.

Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (13), quando foi levado ao hospital após apresentar sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames realizados pela equipe médica confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral, de provável origem aspirativa.

De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, a equipe médica mantém acompanhamento intensivo do quadro do ex-presidente. O documento ressalta que, apesar da estabilidade geral, houve alterações em alguns indicadores clínicos.

"Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios", informa o comunicado médico.

Segundo os médicos responsáveis pelo tratamento, Bolsonaro segue recebendo antibióticos para combater a infecção pulmonar, além de hidratação por via endovenosa e acompanhamento contínuo na UTI. Também estão sendo realizadas sessões de fisioterapia respiratória e motora, medidas consideradas importantes para a recuperação de pacientes com comprometimento pulmonar.

O hospital informou ainda que a equipe médica adotou protocolos preventivos para evitar complicações adicionais, incluindo ações voltadas à prevenção de trombose venosa — condição que pode surgir em pacientes submetidos a longos períodos de internação e mobilidade reduzida.

No comunicado oficial, a instituição reforçou que o tratamento continua em andamento e que o ex-presidente permanece sob monitoramento intensivo, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração."

Ainda segundo o boletim, o quadro clínico exige acompanhamento contínuo e avaliação constante da resposta do organismo ao tratamento. A equipe médica destacou que o objetivo neste momento é controlar a infecção, estabilizar os indicadores inflamatórios e preservar as funções orgânicas.

"Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento."

A internação do ex-presidente tem sido acompanhada de perto por aliados políticos e familiares, enquanto o hospital mantém atualizações periódicas sobre seu estado de saúde. Até o momento, não há indicação oficial sobre quanto tempo o tratamento poderá durar ou quando Bolsonaro poderá deixar a UTI.