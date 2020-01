Bolsonaro ataca Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar: para quem gosta do que urubu come, é um bom filme

Apesar de ter admitido não ter visto "Democracia em Vertigem", que relata o golpe contra Dilma, Bolsonaro atacou a obra de Petra Costa, indicada ao prêmio de Melhor Documentário. "Ah, não, pera. Ficção. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme", disparou edit

247 - Jair Bolsonaro atacou de forma grosseira o filme brasileiro indicado ao prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2020. "Democracia em Vertigem", da diretora Petra Costa, relata o golpe contra Dilma Rousseff em 2016.

"Ah, não, pera. Ficção", ironizou, em conversa com eleitores e jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira 14. "Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme", atacou.

Questionado se havia assistido ao filme, ele respondeu que não iria "perder tempo com uma porcaria dessas".