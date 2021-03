Bolsonaro ataca Lula e já reconhece que deve enfrentá-lo em 2022

Fazendo sinal de número nove com as mãos, em referência ao petista, Bolsonaro chamou Lula de "capitão corrupção" e "velho barbudo", e já afinou o discurso sobre sua possível reeleição: "não tenho obsessão por ser presidente" edit

247 - Com o país colapsando diante da pandemia, alcançando a marca de três mil mortes diárias por Covid-19 e vendo pessoas morrerem sem acesso a UTIs, Jair Bolsonaro arrumou tempo em sua live semanal nesta quinta-feira (18) para atacar o ex-presidente Lula.

Fazendo um sinal de número nove com as mãos, Bolsonaro chamou Lula de "capitão corrupção", em referência ao apelido que lhe foi dado, de "capitão cloroquina", em razão de suas sucessivas defesas em favor do inexistente tratamento precoce contra a Covid-19. "Não vamos remar contra, falar mal. 'Capitão cloroquina', está pensando que está me ofendendo é? Vocês vão ter o capitão corrupção, pelo que tudo indica, concorrendo em 2022. Aquele velho barbudo, capitão corrupção. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eles estão felizes com esse cara".

Reconhecendo, portanto, que Lula deve ser seu principal adversário em 2022, Bolsonaro afinou o discurso sobre sua possível reeleição: "não tenho obsessão por ser presidente, por candidatura. Fiquei 28 anos dentro da Câmara, dois anos como vereador, nunca tive problema nenhum. A gente vai tocando o barco".

