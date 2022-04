Bolsonaro ataca Lula mas já disse que decisão de não abortar Jair Renan foi da ex-esposa

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - A frase do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmando que aborto é uma questão de saúde pública causou, como era de se esperar, pandemônio entre bolsonaristas.

Decisão do casal

Os apoiadores de Bolsonaro, no entanto, ou se esquecem ou preferem esquecer que o presidente, enquanto ainda era deputado, deu uma entrevista à revista IstoÉ em 2000 e falou sobre o assunto. Ele disse na época que a decisão de manter a gravidez de Jair Renan foi de Ana Cristina. Ao responder sobre "legalização do aborto", Bolsonaro afirmou que "tem de ser uma decisão do casal".

Indagado se já havia passado pela situação, ele mostrou Jair Renan, então com um ano e meio, e respondeu: "Já. Passei para a companheira. E a decisão dela foi manter. Está ali, ó". Bolsonaro teria exigido, segundo pessoas próximas, um exame de DNA para confirmar se o filho era realmente dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE