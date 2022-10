Bolsonaro ataca Simone Tebet e Soraya: "estepe" e "trambique"

Bolsonaro larga no segundo turno da eleição presidencial fazendo ataques à terceira e à quinta candidatas mais votadas edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) iniciou o segundo turno da eleição presidencial atacando Simone Tebet (MDB) - que ficou em terceiro lugar no primeiro turno - e Soraya Thronicke (União Brasil) - que ficou em quinto -, chamando-as de "estepe" e "trambique".

A declaração foi feita durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada na noite de domingo (2). Bolsonaro se referiu às agora ex-presidenciáveis quando comparava a política à um "self-service". "É aquela história de 'vamos mudar'. Mas quem entra no meu lugar? A política é um self-service. Vocês têm eu, Lula, Ciro, a 'estepe', a 'trambique', que é decoradora sabe daquilo, né? A decoradora. E acabou. Não adianta procurar. É o que está ali, pô".

Bolsonaro tenta repetir a estratégia de 2018 ao sugerir não ser 'o melhor candidato', mas sim a opção mais palatável.

