Bolsonaro balança bandeira de Israel em ato na Paulista para apoiar a guerra (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro resolveu balançar a bandeira de Israel ao subir no palanque após chegar ao ato bolsonarista deste domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo.

O gesto vem em meio às tensões diplomáticas entre Israel e Brasil. O presidente Lula é um forte crítico da guerra genocida promovida por Israel em Gaza, o que irritou o governo de extrema direita de Israel, e levou Tel Aviv a declará-lo persona non grata.

Os bolsonaristas agitam bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos.

