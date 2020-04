Bolsonaro barra geolocalização de celular para identificar aglomerações contra a covid-19

Em nova ação de sabotagem a medidas de combate à covid-19, Jair Bolsonaro determinou ao ministro Marcos Pontes a suspensão de medida que previa o monitoramento de celulares para identificar aglomerações e reduzir a propagação do coronavírus. Modelo era semelhante ao da Coreia do Sul, um dos países com menores taxas de mortalidade edit