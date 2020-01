Bolsonaro celebra 75 anos de libertação de Auschwitz: “trabalhamos para combater o anti-semitismo”

Dias depois Roberto Alvim ser demitido da secretaria de Cultura após publicar um vídeo em alusão ao nazismo, Jair Bolsonaro diz “honrar” a memória das vítimas do holocausto. "Trabalhamos para combater o anti-semitismo que, muitas vezes, se esconde por trás do anti-sionismo", afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro comentou sobre o Dia Internacional de Memória do Holocausto, que neste ano marca os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. O ocupante do Planalto diz “honrar” a memória das vítimas do holocausto.

"- Dia Internacional de Memória do Holocausto (75 anos da libertação de Auschwitz) - Brasil constrói amizade sem precedentes com Israel e com o povo judeu. - Trabalhamos para combater o anti-semitismo que, muitas vezes, se esconde por trás do anti-sionismo", escreveu ele no Twitter.

O post de Bolsonaro vem poucos dias depois de Roberto Alvim ser demitido da secretaria de Cultura após publicar um vídeo parafraseando Joseph Goebbeles, ministro nazista de Adolf Hitler. A atriz Regina Duarte deve assumir a pasta como substituta de Alvim.

Mas vale ressaltar que Bolsonaro também não escondeu a sua afeição por ditadura. Em agosto de 2019, por exemplo, ele chamou de “herói nacional” o coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, apontado pela Comissão da Verdade como responsável por 47 sequestros e homicídios, além de ter atuado pessoalmente em sessões de tortura durante o regime. A

“Ela tem um coração enorme. Eu sou apaixonado por ela. Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer”, afirmou Bolsonaro.

Em setembro, ao dar resposta a uma entrevista da Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, Bolsonaro elogiou a tortura e morte do pai dela pelo regime sanguinário de Augusto Pinochet, e disse que o Chile "só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973".

O post no Facebook foi uma demonstração de revolta após a ex-presidente do Chile apontar retrocesso de direitos humanos no Brasil.