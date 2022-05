Bolsonaro celebra parceria econômica entre Brasil e Rússia

O ocupante do Palácio do Planalto diz que fornecimento de fertilizantes russos não será interrompido edit

247 - Jair Bolsonaro foi ao Twitter na manhã desta segunda-feira (30) comemorar a continuidade do abastecimento de fertilizantes russos ao Brasil. "Graças à nossa ida à Rússia, em fevereiro, o Brasil recebe fertilizantes a tempo para próxima safra de soja".

Bolsonaro acrescenta que o Brasil importou quantidades recordes de fertilizantes para sua safra de soja. "Alívio em meio a receios de interrupções dos embarques da Rússia, o principal fornecedor", enfatiza.

-Graças à nosso ida à Rússia, em fevereiro, o Brasil recebe fertilizantes a tempo para próxima safra de soja:



-O Brasil importou quantidades recordes de fertilizantes para sua safra de soja. Alívio em meio a receios de interrupções dos embarques da Rússia, o principal fornecedor





Durante sua visita à Rússia em fevereiro último, Jair Bolsonaro classificou a relação do Brasil com o país euto-asiático como um "casamento perfeito" e elogiou o presidente Vladimir Putin dizendo que ele "busca a paz".

Na ocasião, o chefe do Executivo afirmou que não temia as reações dos Estados Unidos por conta da reunião com Putin em meio às tensões relacionadas à crise entre a Rússia e a Ucrânia.

