Bolsonaro chama Barroso de 'mau caráter' e questiona se Moraes é 'psicopata'

247 - Jair Bolsonaro (PL) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso de "mentiroso" e "sem caráter". "Eu não estou atacando a Justiça Eleitoral, eu estou atacando o Barroso, que não tem caráter", disse em Orlando, Flórida, nesse sábado (11). O relato foi publicado pelo jornal Correio Braziliense.

Bolsonaro também criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes, relato do inquérito das fake news na Corte, e questionou "o que ele tem na cabeça" e "o que está ganhando com isso". "Quais são seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Ele tem um problema", afirmou.

Os ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro e ao Judiciário são uma estratégia para fazer uma parte da população pensar que o seu governo não tem problema de funcionamento, e sim outras instituições. A oposição e setores progressistas reforçaram que as estratégias dele têm como objetivo preparar um golpe caso ele seja derrotado na eleição.

O colunista do jornal O Globo Ascânio Seleme afirma que Bolsonaro pretende antecipar sua tentativa de golpe para o dia 7 de setembro.

