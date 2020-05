Bolsonaro chama Doria de ‘bosta’ e governo Witzel de ‘estrume’

Jair Bolsonaro teria dito em reunião ministerial do dia 22 de abril que o governador de São Paulo, João Doria, é um “bosta” e as “pessoas do governo do Rio”, comandado por Wilson Witzel, são chamadas de “estrume” edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, foi chamado de “bosta” por Jair Bolsonaro durante a reunião do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, apontanda pelo ex-ministro Sergio Moro como prova das suas acusações de ingerência na Polícia Federal por parte de Bolsonaro.

Quem assistiu o vídeo da reunião que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) diz ainda que Bolsonaro chamou as “pessoas do governo do Rio”, encabeçado por Wilson Witzel, de “estrume”.

Segundo relato de fontes ouvidas pela revista Veja, Jair Bolsonaro diz que iria fazer mudanças no governo porque não poderia “apanhar sozinho” de seus adversários.

