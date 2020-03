Bolsonaro chora em reunião no Planalto por crise do coronavírus e isolamento político

Bolsonaro tem sofrido com a perda de credibilidade diante do avanço da pandemia do novo coronavírus e tem estado politicamente isolado cada vez mais edit

247 - Cada vez mais isolado e perdendo a credibilidade diante do avanço da pandemia de coronavírus no Brasil, Jair Bolsonaro chorou nesta terça-feira (31) durante reunião no Palácio do Planalto, informa reportagem de Igor Gielow, da Folha.

Revista Fórum - Defensor do fim do isolamento social, o que confronta as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas sobre a contenção da pandemia, Bolsonaro tem sido alvo de panelaços diários há pelo menos 15 dias e de intensas críticas de governadores, como João Doria (PSDB) e Wilson Witzel (PSC). O capitão também tem encontrado resistência em sua própria equipe, como por parte do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que chegou a orientar o governador do Acre a não seguir as recomendações do presidente.

“O que é possível dizer a esta altura é que há preocupação com o risco de instabilidade social devido aos impactos econômicos da pandemia, além daquilo que já era identificado como o perigo de os militares serem usados na disputa entre o presidente e os estados. Associado a tudo isso, existe o temor de que a beligerância de Bolsonaro leve a crise a outro patamar, já que ele não conta mais nem com apoio no Congresso, nem com a boa vontade do Supremo desde que apoiou ato pedindo o fechamento das instituições”, diz um trecho da reportagem da Folha que narra a suposta fragilidade emocional do presidente.

