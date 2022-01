Bolsonaro cogita demitir Queiroga, diz Noblat

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) cogita demitir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de acordo com Ricardo Noblat, do Metrópoles. Queiroga já é o quarto nome que assume o comando da pasta durante a gestão Bolsonaro. Antes dele ocuparam o ministério Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich - o breve - e o general Eduardo Pazuello.

A insatisfação de Bolsonaro com Queiroga se deve ao posicionamento do ministro em relação à cloroquina, medicamento ineficaz para combater a Covid-19 mas ainda sim defendido com unhas e dentes pelo chefe do governo federal.

"Forçado pelas evidências, constrangido por seus colegas médicos, Queiroga disse que a cloroquina não é eficaz contra o vírus. Ora, isso é o oposto do que Bolsonaro prega de 2020 para cá. Como o presidente diz uma coisa e o ministro da Saúde outra? Os devotos de Bolsonaro, consumidores de cloroquina e de outras drogas, estão cobrando a cabeça de Queiroga", relata a reportagem de Noblat.

