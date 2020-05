Bolsonaro coloca Celso de Mello e Alexandre de Moraes no alvo de sua estratégia de ódio

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello e Alexandre de Moraes são vistos pelo ocupante do Palácio do Planalto como inimigos do bolsonarismo. Jair Bolsonaro colocou os dois membros da Suprema Corte no alvo da sua estratégia de ódio porque eles conduzem inquéritos-chave, que podem resultar em sua queda edit