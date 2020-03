Bolsonaro coloca milícia virtual para atacar Patrícia Campos Mello novamente

Jair Bolsonaro divulgou no Twitter um texto da repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, publicado em 2014, quando ela diz que o “Brasil marcou um golaço ao financiar eMariel”, em referência à construção do porto em Cuba. “Você sabe quem é essa jornalista, tão defendida por seus pares?”, questiona edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a incitar a milícia virtual contra a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, autora de reportagens sobre fake news comandada pelo ocupante do Planalto durante a campanha eleitoral. O capitão divulgou no Twitter um texto da repórter, publicado em 2014, quando ela diz que o “Brasil marcou um golaço ao financiar eMariel”, em referência à construção do porto em Cuba.

“Você sabe quem é essa jornalista, tão defendida por seus pares?”, questiona Bolsonaro na publicação. “A jornalista mais mentirosa desse país. Bilhões do pagador de imposto pra esse porto. Triplex é nada perto desse crime!”, complementou.

“Ela só queria dar um furo”, diz outro seguidor, em referência à fala do presidente sobre a jornalista após depoimento mentiroso de Hans River, que seria sua fonte, à CPMI das Fake News.

- Você sabe quem é essa jornalista, tão defendida por seus pares? pic.twitter.com/lhT25JfCbG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 6, 2020

Mantenho a opinião de que em 2014, qdo Obama anunciou reaproximação com Cuba, era interessante o Brasil investir no país, pq estaria bem posicionado qdo caísse o embargo e ajudaria a acelerar a abertura politica. Óbvio que isso não endossa o calote ou possíveis irregularidades. — Patricia Campos Mello (@camposmello) March 6, 2020

Não é a primeira vez que a jornalista é atacada por Bolsonaro por causa de matérias sobre fake news. Em fevereiro, ele insultou a repórter com insinuação sexual, ao falar em "furo" - no jargão jornalístico também quer dizer informação em primeira mão.

"Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim [risos dele e dos demais]", acrescentou.

A jornalista é a mesma autora de uma reportagem, publicada na campanha de 2018, denunciando uma campanha ilegal contra o então presidenciável Fernando Haddad (PT) financiada por empresas e que teve como base a divulgação de fake-news (notícias falsas) no WhatsApp para favorecer Bolsonaro. A matéria apontou, ainda, que cada contrato chega a R$ 12 milhões e, entre as empresas compradoras, está a Havan.