Bolsonaro começa a perseguir Luiz Mandetta, o único sensato do governo

247 - Além de descumprir as recomendações sanitárias e expor brasileiros ao risco de contágio do coronavírus, Jair Bolsonaro também está sabotando o trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, Bolsonaro sentiu-se traído ao ver o auxiliar atuando em parceria com o governador de São Paulo, João Doria, na formação de um plano de contingência frente o avanço do coronavírus no país. “O Mandetta, o que você está fazendo aí ao lado desse Doria”, teria dito Bolsonaro ao ministro, segundo relato de uma testemunha do entrevero.

“Presidente, como ministro da Saúde, estou apenas cumprindo com minhas obrigações”, teria respondido Mandetta a Bolsonaro.

"O chefe, cego pela luta política, não aceitou as explicações. Sem poder demitir o auxiliar, reconhecidamente elogiado no momento pelo trabalho na luta contra a crise, o presidente passou a atuar nos bastidores para minar a operação montada pelo seu próprio governo", diz a coluna.