Bolsonaro concede condecoração a aliados, ministros e ao filho Eduardo

Ao todo, Jair Bolsonaro condecorou com a Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União, no grau de Grão-Mestre, 39 pessoas. Dentre os agraciados, além do filho Eduardo Bolsonaro, estão ministros como Damares Alves, Onyx Lorenzoni e Augusto Heleno edit

247 - Em um novo afago à própria família, aliados e apoiadores Jair Bolsonaro condecorou com a Ordem do Mérito da Advocacia-Geral da União, no grau de Grão-Mestre, 39 pessoas. Dentre os agraciados estão o filho Eduardo Bolsonaro, ministros como Damares Alves, Onyx Lorenzoni e Augusto Heleno, além de aliados como os parlamentares Filipe Barros e David Soares este último filho do pastor R. R. Soares, entre outros. Bolsonaro, que tem entre os neopentecostais uma de suas bases política, compareceu recentemente a um evento evangélico promovido por Soares.

Também foram agraciados com a medalha o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Augusto Aras. Segundo reportagem do blog do jornalista Guilherme Amado, a medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (20). A comenda é concedida a pessoas que "tenham prestado notáveis serviços à Advocacia-Geral da União ou aos órgãos a ela vinculados".